Gesucht wird der König auf dem Kleinfeld

Das Schwetzinger Stadion stand am Wochenende ganz im Zeichen des Fußballs, denn der Hyundai-Amateur-Cup machte Station beim SV 98 Schwetzingen. „Wir hatten uns im Vorfeld einige Sportplätze angeschaut und fanden in Schwetzingen eine gute Location vor und konnten auch die Verantwortlichen des Vereins von unserem Vorhaben begeistern“, sagte Johannes Ridder von Sports Marketing Hyundai.

Mit dem Amateur-Cup, der zum zweiten Male veranstaltet wird, überbrückt Hyundai die Punktspielpause in den großen Ligen und rückt einmal mehr den Amateur- und Freizeitsportler in den Vordergrund. Außerdem bietet man in den einzelnen Regionalrunden nicht nur Fußball für Jedermann, sondern auch ein buntes Programm für Angehörige und Unterstützer sowie den teilnehmenden Teams selbst an: Musik, Mitmachaktionen und Gewinnspiele peppte das Turnier in Schwetzingen zusätzlich auf.

Reise nach London als Belohnung

19 Mannschaften aus dem gesamten Bundesgebiet waren in der Spargelstadt mit von der Partie, um auf den aufgebauten 30x15 Metern Kunstrasenkleinspielfeldern den jeweiligen Gegner zu besiegen. Bundesweit nehmen insgesamt 120 Mannschaften teil, die sich für das Finale in Berlin qualifizieren können. Neben saftigen Geld und Sachpreisen, darf sich der Kleinfeldkönig 2019 auf ein Wochenende in London auf ein Premier-Leaguespiel des FC Chelsea an der legendären Stamford Bridge freuen. lof

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 03.07.2019