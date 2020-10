Gesundheit steht an erster Stelle

Wie bereits berichtet, wird der SV Sandhausen sein Zweitliga-Heimspiel gegen den SC Paderborn ohne Zuschauer austragen.

Aufgrund der stetig steigenden Neuinfektionen im Rhein-Neckar-Kreis hat sich der SVS in Abstimmung mit den zuständigen Behörden dazu entschieden. Der Inzidenzwert in dem von den Behörden definierten Umkreis war in den vergangenen Tagen über den für eine Zuschauerbeteiligung ausgewiesenen Grenzwert gestiegen.

Diese Regelung gilt ausschließlich für die Partie gegen den SC Paderborn. Der SV Sandhausen wird in Bezug auf die kommenden Heimspiele in Absprache mit den zuständigen Behörden die Situation jeweils neu bewerten und hofft auf die baldige Rückkehr von Zuschauern zu seinen Heimspielen.

SVS-Fans, die bereits Tickets für das Spiel im Onlineshop bezogen und bezahlt haben, werden und gesondert über die Rückabwicklung informiert. svs

