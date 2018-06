Anzeige

Gislason selbst sieht vor allem die Entwicklung seit dem Winter sehr positiv: „Ich freue mich auf zwei weitere Jahre in Sandhausen. In der Rückrunde habe ich hier viel Vertrauen gespürt und konnte meine Leistung abrufen. Insofern möchte ich mich mit dem SVS weiter entwickeln und in den nächsten Jahren erfolgreich spielen.“

47-mal im Nationaltrikot

Der isländische Nationalspieler zählt zu den wenigen Zweitligaprofis, die als Nationalspieler mit zur WM nach Russland reisen und dort realistische Einsatzchancen haben. In den beiden Vorbereitungsspielen der isländischen Nationalmannschaft gegen Norwegen und Ghana kam der 1,84 Meter große Offensivspieler beide Male zum Einsatz. Insgesamt 47-mal spielte Gislason bereits für die Nationalmannschaft.

Internationale Erfahrung brachte der Isländer schon mit nach Sandhausen. Bevor Gislason 2015 nach Nürnberg wechselte, spielte er unter anderem für Odense BK und den FC Kopenhagen in Dänemark, Charlton Athletic FC in England und den RSC Anderlecht in Belgien. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 11.06.2018