Glanzloser Arbeitssieg

Bei der kampfstarken Mannschaft von Ettlingen/Bruchhausen hat sich Handball-Verbandsligist TV Eppelheim in all den vergangenen Jahren schwergetan, egal auf welchem Tabellenplatz die HSG platziert war. Und so war es auch dieses Mal – leidenschaftlich und mühevoll, bis die Gäste den 26:22 (13:14)-Auswärtserfolg in der Schlussphase endlich eingetütet hatten.

Wie schon öfter in dieser Saison musste der TVE auf wichtige Korsettstangen verzichten, diesmal war Mirko Hess beruflich verhindert, der zuletzt so bärenstarke Torhüter Niclas Brendel ebenso, aber für letzteren stand Arthur Heimbrecht zwischen den Pfosten und der machte es wahrlich auch nicht schlecht.

Rote Karte vor der Pause

Von Anfang an entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit wechselnden Führungen, die aber nie mehr als zwei Tore betrugen. Aufgrund einer Zeitstrafe konnten die Eppelheimer gegen Ende der Halbzeit ausgleichen, ein darauf folgender Konter wurde unsanft gestoppt, was dem Ettlinger Mittelmann Kurrle die Rote Karte eintrug, und dann parierte Arthur Heimbrecht in der Schlusssekunde noch einen Strafwurf, sodass der TVE mit einem knappen Vorsprung in die Pause ging.

Die zweite Hälfte wurde vom Ergebnisverlauf ein Spiegelbild der ersten, Führung hier, Ausgleich, Führung da, bis sich die Gäste zwölf Minuten vor Spielende erstmals etwas deutlicher absetzten (18:22). Und trotz einiger Fehler im Angriffsspiel schaffte es der TVE, den Vorsprung einigermaßen zu halten, da die eigene Abwehr sich nun von der besten Seite zeigte.

Das Fazit von Robin Erb war dementsprechend gemischt: „Im Angriff läuft es derzeit einfach nicht wie gewünscht. Zum Glück hat Yannick Marz endlich so aufgetrumpft, wie ich es lange schon erwartet habe, seine Tore waren heute Gold wert.“

TVE: Heimbrecht; Brendel (2), Späth, Stotz (1), Scheffzek (2), Marz (7), Spilger, Hofmann (1), Dennhardt (3), Geier (5), Schäfer, Sommer (5/4). we

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 20.11.2019