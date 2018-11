Glanzloser Arbeitssieg für TSG Eintracht

Es war ein hartes Stück Arbeit, das die TSG Eintracht Plankstadt bei der SG Pforzheim/Eutingen II zu bewältigen hatte. Letztlich war es aber ein recht souveräner 32:28 (16:14)-Erfolg. Denn spätestens ab der Mitte der zweiten Halbzeit hatte Plankstadt das Spiel im Griff. Im Angriff zeigten beide Teams sehr geschlossene Mannschaftsleistungen, gleich vier Spieler der TSG Eintracht erzielten fünf Treffer und auch bei der SG verteilten sich die Tore sehr ausgeglichen auf mehrere Spieler.

Die Gäste gingen in der riesigen Bertha-Benz-Halle durch Nicolas Großhans in Führung (0:1), diese sollten sie auch nur noch ein einziges Mal im restlichen Spielverlauf hergeben (4:3/8.). Pforzheim hielt vor allem in Halbzeit eins gut dagegen, nachdem die TSG Eintracht sich das erste Mal auf drei Treffer abgesetzt hatte (6:9/15.), war die SG schnell wieder dran (8:9/17.). Im Anschluss war wieder Plankstadt an der Reihe, erhöhte auf 9:14 (22.) und hielt den Abstand vorerst bei fünf Toren (11:16/27.). Doch dieser 16. Treffer, erzielt durch Julian Maier, war der letzte der Gäste im ersten Durchgang, es folgten allerdings noch drei der Hausherren.

Stark nach der Pause

Nach der Pause begann die stärkste Phase der Plankstädter. Zwar musste der Gast zunächst noch den Anschlusstreffer durch Jonas Geckle hinnehmen, dann hatte er einen 8:2-Lauf (17:24/40.). Besonders Dominic Stadler und Timo Munz taten sich in dieser Phase als Torschützen hervor, trafen die richtigen Entscheidungen im Angriff und erzielten sieben der acht Treffer. Eine Vorentscheidung war aber damit noch nicht gefallen, denn die Pforzheimer Oberliga-Reserve hatte auch noch Pfeile im Köcher.

Drei Treffer innerhalb von knapp zwei Minuten ließen das eigentlich beruhigende Polster wieder schwinden (21:25/47.) – sehr zum Missfallen von Coach Niels Eichhorn, der per Auszeit zur Besprechung bat. In dieser fand er wohl die richtigen Worte, denn es folgte ein Doppelschlag durch Maximilian Denne und Julian Maier zum 21:27 (52.). Die restliche Partie spielten die Kurpfälzer dann routiniert herunter, ließen den Hausherren nicht mehr herankommen und fuhren so zwei hart erkämpfte Auswärtspunkte ein, die angesichts der kommenden Aufgaben Gold wert sind.

TSG Eintracht: Treiber, Bodenseh (1); Pristl (3), Maier (4/1), Skasik, Tokur (5), Munz (5), Großhans (5), Verclas, Stadler (5), Denne (3/1), Kemptner (1). nt

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 14.11.2018