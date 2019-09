Glückliche Punkteteilung

Beim hochgewetteten Zweitliga-Absteiger SG BBM Bietigheim II holten die Oberliga-Handballerinnen der HSG St. Leon/Reilingen ihren ersten Zähler. Bei der 24:24-(14:12)-Punkteteilung lief aber noch nicht alles richtig rund.

Beispielhaft waren die Lücken in der 6:0-Abwehr, die normalerweise das Prunkstück der HSG darstellt. Immer wieder fand der Gastgeber Möglichkeiten an den Kreis zu spielen, kam so zu einfachen Toren. Auch im St. Leon/Reilinger Angriff war Nervosität und Unsicherheit zu verspüren. Die Würfe waren nicht immer zielsicher und auch der Druck auf das gegnerische Tor fehlte.

Trainer Sascha Kuhn forderte in der Halbzeitpause seine Mädels auf, konsequenter zu agieren. Aber trotz der deutlichen Kabinen-Ansprache rannten die Spielerinnen weiterhin einem Rückstand (16:12, 23:19/50.) hinterher. Erst mit der Umstellung auf eine 5:1-Deckungsformation bekam die HSG dann mehr Zugriff auf die schwäbischen Angreiferinnen und zwangen diese zu mehr Fehlern. Die letzten zehn Minuten gingen so mit 5:1 an St. Leon/Reilingen, was das nicht ganz unverdiente, aber auch glückliches Unentschieden ermöglichte. Der Kampfgeist der HSG wurde zumindest deutlich, das Team gab sich nie auf.

HSG: Bohneberg; Laier (1), Miltner (3), Kohnagel, Rimpf (6/5), Pahl (3), Zinser, Schulz (4), Lederer (3/2), Schilling, Nussbaumer (1), Müller (1), Steinhauser (2). zg/mj

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 17.09.2019