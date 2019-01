Gök ist kein Unbekannter

Dass es eine schwere Saison werden würde, dessen war man sich beim FV Brühl II vor Saisonbeginn bewusst. Zu groß war der Aderlass insbesondere bei der Angriffswucht der vergangenen Jahre. Dennoch landete die Mannschaft von Trainer Steffen Hoffmann in scheinbar sicheren Gefilden im Winterquartier (Platz 11). Dass nun mit Yusupha Sarr ein weiterer Spieler aus dem Nest sprang und sich dem Ligakonkurrenten DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen anschloss, war schon länger bekannt.

Demgegenüber stehen aber auch zwei Neuzugänge. Der 19-jährige Metin Gök schließt sich vom MFC Phönix Mannheim an und ist in Brühl kein Unbekannter. „Er hat bei uns schon in der A-Jugend gespielt und eigentlich wollten wir ihn da schon hochziehen“, berichtet Trainer Steffen Hoffmann. „Ich habe ihn damals in zwei Spielen gesehen und da war er absoluter Leistungsträger und schon sehr weit.“ Der Mittelfeldspieler zog sich dann aber wegen Studienbeginns zurück und landete beim MFC Phönix Mannheim, wo er aber kaum in Erscheinung trat.

„Er spielt vorausschauend“

Nun die Rückkehr zum FV Brühl II, wo man ihn mit offenen Armen empfängt. Hoffmann: „Er ist Brühler und hat sich bereits bewährt, da wir ihn schon kennen. Er spielt sehr vorausschauend.“ Der zweite Neue, Arbin Bytyqi, schloss sich vom Ligakonkurrenten KSC Schwetzingen an. Zum ersten Training bittet Hoffmann am 5. Februar, ein Testspiel ist für den 24. Februar (12 Uhr) beim B-Ligisten Hirschacker vorgesehen. wy

