Beim FCE übernahm seinerzeit interimsweise der bisherige Co-Trainer Robin Lenk, der mit Aue in zwei Spielen vier Punkte holte. Da Lenk jedoch nicht die notwendige Fußballlehrer-Lizenz besaß, wurde Hannes Drews als neuer Cheftrainer ab dem 5. Spieltag vorgestellt. Im Kalenderjahr 2018 lief es für die Sachsen jedoch zunächst alles andere, als rund. Einem ärgerlichen 1:1 gegen Heidenheim – die Gäste glichen erst in der Nachspielzeit aus – folgten drei Niederlagen am Stück. Am vergangenen Wochenende konnten die Veilchen einen vielumjubelten 2:1-Heimerfolg gegen den Tabellenletzten 1. FC Kaiserslautern verbuchen. Die Treffer erzielten Pascal Köpke und Ridge Munsy, ehe Lauterns Stipe Vucur die Zuschauer im Sparkassen-Erzgebirgsstadion noch einmal zittern ließ. Vor dem anstehenden 25. Spieltag beträgt der Abstand auf den Relegationsplatz dennoch lediglich einen Zähler.

Offene Rechnung

Sandhausen und Aue trafen in der zweiten Liga bislang neunmal aufeinander. Dreimal gewann der SVS, viermal die Veilchen. Zwei Partien endeten mit einem Remis. Das Hinspiel der aktuellen Saison ruft bei den Sandhäusern unschöne Erinnerungen hervor. Am 8. Spieltag sorgte Aues Köpke mit seinem 103 km/h-Schuss für den Siegtreffer. kaba/svs

