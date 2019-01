Goldjunge in Eppelheim

Er ist mehrfacher Olympiasieger im Vielseitigkeitsreiten, Weltmeister und Europameister. Er zählt zu den besten der Welt, ist unter dem Namen Goldjunge bekannt und heißt eigentlich Michael Jung. Am vergangenen Wochenende hat es den Buschreiter aus seiner heimischen Anlage am Nord-Schwarzwald nach Eppelheim geführt. Beim 24. Drei-Königs-Hallenturnier auf der Reitanlage Wolf ging er am Samstag gleich mit drei Pferden an den Start.

Zu sehen war er in den beiden höchsten Prüfungen des Tages, einer Zwei-Phasen Springprüfung der Klasse M* und dem abendlichen Punktespringen der Klasse S*. Im M*-Springen hatte er die siebenjährigen Württemberger Stute Dark Diamond und den sechsjährigen Django gesattelt. Er lieferte wie zu erwarten zwei fehlerfreie, sichere Ritte ab und zeigte dem Publikum was ruhiges, souveränes Reiten bedeutet.

Bis zum letzten Platz gefüllt waren die Zuschauerränge am Abend beim Punktespringen. Es kündigte sich ein Springsport-Krimi an, mit Michael Jung, Hans-Dieter Dreher, Thomas Mang und Günther Treiber in den Hauptrollen im Kurs. Hans-Dieter Dreher und Thomas Mang, beide RV Dreiländereck, lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Sieg und verwiesen Michael Jung zunächst auf den dritten Platz.

Lokalmatadore schneller

Dieser hatte mit seiner Stute Sinserella zuvor einen einwandfreien Ritt präsentiert, war fehlerfrei geblieben, doch wurde er in der Zeit von den Lokalmatadoren unterboten. Auch Nicole Schwarz vom Reit-, Fahr und Sportverein Kenzingen ritt mit Chico ein paar Sekunden schneller als Jung.

Am Ende gingen in dem hochkarätigen Springen Platz eins mit Belcanto und Platz drei mit Line Up and Wait an Hans-Dieter Dreher, der zweite Platz an Thomas Mang mit Tiopepe des Champs, gefolgt von Nicole Schwarz. Michael Jung schloss das S*-Springen mit dem fünften Platz ab.

Man merkt Michael Jung in seiner Art, wie er über seine Pferde spricht an, dass er sie als einen echten Partner im Sport anerkennt. Jungen Reiter gibt er immer wieder gerne mit auf den Weg, dass es wichtig ist, immer weiter an sich zu arbeiten. „Dafür muss man offen bleiben und vielleicht auch mal einen Schritt zurück machen“, meint der über die Landesgrenzen hinweg bekannte Reiter.

Nach dem Saisonauftakt in Eppelheim stehen für ihn nun zunächst zwei große Wettkämpfe in Basel und in Leipzig an. „Jetzt am Anfang der Saison zeichnet sich ab, welche weiteren Starts in diesem Jahr noch anstehen. Da hat auf internationaler Ebene auch der Bundestrainer noch mitzuentscheiden.“

Auf längere Sicht erwarten den Buschreiter die Europameisterschaften in diesem Jahr, bevor er dann 2020 wieder bei Olympia in Tokio angreifen möchte. Welches Pferd dann gesattelt wird, nachdem Erfolgswallach Sam nun in Rente ist, wird sich noch zeigen.

