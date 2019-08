Golfparklauf mit Sonderpreisen

Sankt Leon-Rot.Der Golfparklauf des TSV 05 Rot hat eine lange Tradition und einen großen Bekanntheitsgrad auch über die Region hinaus. Als bestenlistenfähig vermessener Lauf ist er für schnelle Zeiten hervorragend. Und so lädt der Veranstalter alle Läuferinnen und Läufer am Sonntag, 8. September, wieder zu diesem sportlichen Großereignis ein. Es gibt diesmal tolle Sonderpreise zu gewinnen. Die Läufe sind über 5, 10 und 21,0975 Kilometer (Halbmarathon) ausgeschrieben.

Eine Voranmeldung ist im Internet via www.golfparklauf.de/anmeldung möglich. Zusätzlich sind zwei Vorverkaufsstellen eingerichtet: im Friseursalon Obermaier in St. Leon-Rot und im Marathonshop in Wiesloch kann man die begehrte Startnummer sofort mitnehmen. zg

