Einen Gang zurückgeschaltet

Und das bekamen sie auch – zumindest in der ersten Halbzeit. Da entwickelte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen beiden Mannschaften. „Wir haben uns auf den Gegner eingestellt und nicht unser Spiel durchgezogen. Dadurch haben wir unnötigerweise einen Gang zurückgeschaltet. Uns hat die Überzeugung im Abschluss gefehlt“, haderte Schneider. Doch in der zweiten Halbzeit genügten den Bären acht Minuten, um die Begegnung vorzeitig zu entscheiden: Sieben Tore in Folge bedeuteten eine zwischenzeitliche 18:11-Führung (41.).

„Die zweite Halbzeit war eine der besten Hälften, die wir in dieser Saison gespielt haben. Hut ab“, lobte der Sportliche Leiter, Dr. Robert Becker. In dieser Phase trafen Saskia Fackel – mit zehn Toren beste Werferin – und Carmen Moser nach Belieben. Trier hatte der Angriffslawine der Bären nichts entgegenzusetzen. „Wir haben uns zunächst gut gewehrt, aber in der zweiten Halbzeit haben wir kein Mittel gefunden, um den Gegner zu stoppen“, sagte Gäste-Trainer Andy Palm.

Das Debüt wird Sara Goudarzi in Erinnerung bleiben, auch wenn noch nicht alles funktionierte. Die 2. Bundesliga ist eben (noch) ein anderes Niveau. „Aber Fehler werden einem von der Mannschaft und den Zuschauern verziehen. Alle standen hinter mir, das war toll. Und wenn man das einmal genießen durfte, dann möchte man das wieder erleben“, freut sich Goudarzi auf ihren nächsten Auftritt im Unterhaus. Vielleicht klappt es ja schon nächsten Sonntag, 18. März, beim Auswärtsspiel bei Hannover-Badenstedt (Anwurf: 16 Uhr).

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 12.03.2018