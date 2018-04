Anzeige

Dennoch: „Eine Kaffeefahrt nach Eggenstein ist ganz bestimmt nicht geplant. Die Niederlage aus dem ersten Duell wurmt uns nämlich immer noch, vor allem da wir wenige Minuten vor Abpfiff einen Vier-Tore-Vorsprung hergegeben haben“, erinnert sich HSV-Trainer Admir Kalabic.

Trainersohn kommt

Im Hintergrund laufen schon länger die Planungen für das folgende Spieljahr. Neu im Team werden sich dann Mittelmann Eric Erles (SG Nußloch II), Rouven Müller (RL), Florian Rech (RR/beide TSV Iggelheim) und Torwart Lukas Peter (TV Edingen) befinden. Ebenfalls verpflichtet wurde mit Denis Kalabic (HG Oftersheim/Schwetzingen II) der Filius des HSV-Übungsleiters. Weitere Gespräche laufen derzeit noch.

Ebenfalls auswärts spielt die HSG St. Leon/Reilingen. Bei ihrem Gastgeber SG Heidelheim/Helmsheim geht es noch um die Möglichkeit, den zweiten Platz zu erreichen (in Konkurrenz mit Wiesloch und Neuenbürg), der zur Teilnahme an der Oberliga-Relegation berechtigt. Die HSG wird verletzungsbedingt mit einer Rumpftruppe antreten.

Vor heimischer Kulisse in der Oftersheimer Karl-Frei-Halle beendet die HG Oftersheim/Schwetzingen II die Runde mit dem Spiel gegen den TV Hardheim. „Es ist klar, dass wir noch mal zwei Punkte einfahren wollen. Allein schon, um unser intern gesetztes Ziel, ein ausgeglichenes Punktekonto, zu erreichen“, fordert Coach Frederik Fehrenbach. Die Aufstellung wird dabei wie in den Vorwochen unverändert sein.

Richtig zur Sache wird es in Plankstadt gehen. Die TSG Eintracht darf sich gegen die TGS Pforzheim II kaum eine Blöße geben. Mindestens ein Punkt benötigt sie, um den Aufstieg perfekt zu machen. Der eine Zähler würde auch reichen, wenn ihn Dossenheim abgibt (spielt zeitgleich gegen die SG Leutershausen II). Doch darauf will sich in Plankstadts Lager keiner verlassen. Trainer Niels Eichhorn fordert: „Es geht darum, eine grandiose Saison zu krönen. Wir haben es uns hart erarbeitet, vor dem letzten Spieltag in dieser Position zu sein, wir wollen den Titel.“

Doch die Gäste aus Pforzheim werden sich in der Rolle, das Zünglein an der Waage sein zu können, sicherlich gefallen und alles tun, um Plankstadt noch ein Bein zu stellen. Auch Abteilungsleiter Stephan Verclas äußerte sich zu der Partie: „Die Niederlage in Dossenheim ist zwar ärgerlich, aber trotzdem kein Beinbruch. Wir haben es weiterhin in der eigenen Hand.“

Derweil beendet der TV Eppelheim die Runde als Viertplatzierter beim Fünften HSG Ettlingen/Bruchhausen.

Geringe Chancen für TVB II

Eine wichtige Begegnung hat auch noch der TV Brühl II in der 2. Kreisliga zu bestreiten und steht dabei wohl auf verlorenem Posten. Gegen den designierten Meister TSV Birkenau II sind die Chancen auf Erfolg wohl eher gering. Sollte aber Friedrichsfeld III gegen Waldhof II ebenfalls verlieren, ist der Abstieg vermieden. Dies gilt natürlich auch im Falle einer Überraschung.

