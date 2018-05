Anzeige

Monte-Carlo.Der Große Preis der Formel 1 in Monte-Carlo ist und bleibt etwas Besonderes. So nah wie im Fürstentum kommen die Motorsport-Fans ihren Lieblingen sonst nirgendwo – ein gefundenes Fressen für alle Autogrammjäger. Dass der Grand Prix an der Côte d’ Azur aber auch ein Magnet für Schauspieler, Musiker und Sportler fernab der Königsklasse ist, hat der Rennsonntag wieder unter Beweis gestellt.

Ferrari hatte den frisch verheirateten Golden-Globe-Preisträger Hugh Grant (Bild) zu Gast. Erst am Freitag sollen sich der Brite und Anna Eberstein laut übereinstimmenden Medienberichten das Ja-Wort in England gegeben haben. In Monte-Carlo waren beide gemeinsam zu sehen – die Hochzeitsreise zur Formel 1, das hat einen speziellen Touch. Zudem wurde die Scuderia schon am Samstag bei der Qualifikation royal unterstützt, denn Fürst Albert – gestern mit Gattin Charlene von Monaco auf dem Fürstenbalkon an der Rennstrecke – drückte Sebastian Vettel und dessen Teamkollege Kimi Räikkönen die Daumen.

Die norwegischen Skispringer Andreas Stjernen, Robert Johansson und Johann Andre Forfang tauschten ihre Sprunganzüge gegen die rosafarbenen Shirts von Force India ein und folgten damit der Einladung von Esteban Ocon und Sergio Perez.