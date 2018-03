Greift Brühl nach dem Titel?

Anzeige

Auf Schützenhilfe angewiesen

Plankstadt II bleibt an dem Spitzenduo dran, überholte Mitkonkurrenten HSG Weinheim im direkten Duell mit 33:25 (17:11). Auch am Dienstag danach gab es bei der TSG Ketsch für Plankstadt etwas zu bejubeln. Auswärts siegte das Team beim ehemaligen Badenligisten mit 23:20 (10:12). Der Gast drehte in der Schlussphase den Verlauf der Partie zu seinen Gunsten. Für Aufstiegsrang zwei ist die TSG Eintracht aber auf Schützenhilfe angewiesen oder muss nach derzeitigem Stand am drittletzten Spieltag Brühl bezwingen.

Auch Plankstadt III wahrte in der 2. Kreisliga seine Aufstiegschancen gab sich beim 32:27 (17:11) gegen die zuvor punktgleiche HSG Lußheim kaum eine Blöße. Ein kleiner Hänger nach der Pause bis zum 20:18 war schnell wieder ausgebügelt (23:19, 31:24). Zu viele vergebene Chancen und ungenutzte Strafwürfe bei der HSG hatten sich gerächt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 23.02.2018