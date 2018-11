Greulich zirkelt in den Winkel

In der Fußball-Landesliga hat der ASV/DJK Eppelheim einen 2:1-Auswärtserfolg bei den FT Kirchheim gefeiert.

Eppelheim hatte Pech, als Patrick Marinkas aus spitzem Winkel nur den Pfosten traf (5.). Max Weiss (30.) und Timo Staffeldt (39.) vergaben weitere Chancen vor der Pause. Die Freien Turner erwischten einen Blitzstart und zogen durch Manuel Braun mit 1:0 (47.) in Front. Eppelheim schüttelte sich, ehe Patrick Greulich das 1:1 (52.) besorgte. Die Gäste waren nun am Drücker, ferner einen Mann mehr, da Sascha Jakob nach rüdem Einsteigen gegen Yves Hillger die rote Karte sah (72.). Eppelheim nutze dies in Person von Patrick Greulich, der einen Freistoß in den Winkel zirkelte: 1:2 (87.).

ASV/DJK Eppelheim: Machmeier; Karlein, Treiber, Neusser (90 + 2 Huber), Hofbauer (90. Kieser), Staffeldt, Weiss, Hillger, Grün (82. Skandik), Greulich, Marinkas. ms

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 05.11.2018