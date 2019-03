Größenvorteil locker ausgenutzt

Die Oberliga-Basketballerinnen des des TV Schwetzingen gewannen ihr Spiel beim TSV Ettlingen deutlich mit 67:42. Dabei erwischten die Schwetzingerinnen keinen guten Start und kamen nur sehr schwer ins Spiel. Am Ende des ersten Viertels stand es ausgeglichen 11:11. Im zweiten Viertel fingen die Blue-Devil-Ladys an, ihren Größenvorteil unter dem Korb zu nutzen und bauten den Vorsprung zur Halbzeit auf 34:18 aus.

Durch die zunehmende Unsicherheit des Gastgebers und der dadurch entstandenen Ballgewinne für die Schwetzingerinnen konnten sie den Vorsprung in der zweiten Halbzeit vergrößern und gewannen am Ende deutlich mit 67:42.

Das nächste Heimspiel findet am Sonntag, 17. März, gegen den TSV Berghausen statt. Hier müssen die Blue-Devil-Ladys von Anfang an konzentriert und hellwach sein, sonst wird es schwer, den nächsten Sieg einzufahren und den vierten Platz in der Tabelle zu halten.

TVS: Ebert (18), S. Erles (13), Jung (9), Frank (9), Veltkamp (6), Hill (4), L. Erles (4), Soldo (2), Laura Loesche (2), Lena Loesche. se

