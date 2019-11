Groschen fällt erst in der zweiten Hälfte

Im ersten Heimspiel in der Fritz-Mannherz-Halle in Reilingen schaffte es Handball-Frauen-Oberligist HSG St. Leon/Reilingen erneut, einen unangenehmen, schwer einzuschätzenden Gegner, den TSV Bönnigheim, in einem spannenden, aber nur streckenweise hochklassigem Duell mit 30:25 (15:14) zu bezwingen.

Dabei galt es nicht nur gegen eine anstrengende offensive 3:2:1-Abwehr anzukämpfen,

...