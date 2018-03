Anzeige

Hannah Mergenthaler aus Oftersheim ist Mannheims „Sportlerin des Jahres 2017 – zu ihrer eigenen Überraschung. Ich war überzeugt, dass ich nicht unter den besten Drei bin, denn in den letzten Jahren wurden mit denen immer Trainingsvideos gedreht. Und bei mir war niemand“, strahlte die für die MTG Mannheim startende Leichtathletin.

„Wenn man mit 21 Jahren „Sportlerin des Jahres“ wird, das ist das etwas ganz Besonderes, vor allem, weil es so starke Konkurrenz gab“, zählte sie zum Favoritenkreis eher ihre MTG- und 400-Meter-Kollegin Nadine Gonska, die hinter Hockeyspielerin Nike Lorenz (MHC) Dritte wurde.

„Ich hatte eine tolle Saison, der absolute Höhepunkt war die WM in London mit einem Wahnsinns-Publikum. Dass ich in der Staffel das Vertrauen als Schlussläuferin erhielt, war eine große Ehre“, erinnert sich die WM-Sechste gerne an die tolle Atmosphäre. Aber auch Silber über 4x400 Meter bei der U-23-EM hat einen hohen Stellenwert. „2016 bin ich bei der U-20-EM in Bydgoszcz mit der Staffel Vierter geworden. Das wird man nicht zweimal im selben Stadion“, startete sie ein Jahr später erneut in der polnischen Stadt und wieder von Rang vier aus eine erfolgreiche Aufholjagd. 2018 ist der Staffel-Start bei der Heim-EM in Berlin das große Ziel. sd