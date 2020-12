Große Ehre für Franger

Der Deutsche Ringer-Bund (DRB) hat anlässlich seiner digitalen Delegiertenversammlung am 7. Dezember den Ketscher Helmut Franger (Bild) Grüzum Ehrenmitglied ernannt. Helmut Franger war in jungen Jahren aktiver Ringer des Kraftsportvereins Ketsch – allerdings hatte er sich dann früh beruflich orientiert: Franger gründete 1972 die Internormen-Filter in Altlußheim, die er 2011 an einen amerikanischen Konzern verkaufte.

In all diesen Jahren hatte Franger seinen Heimatverein KSV Ketsch als Sponsor in vielen Belangen unterstützt. Beim Kraftsportverein ist er seit vielen Jahren Ehrenmitglied und trägt viel zu den Aktivitäten der „Alten Ketscher Athleten“ bei. Schon früh engagiert sich Franger auch beim Nordbadischen Ringer-Verband (NBRV) als Förderer und wurde 2006 zum Ehrenmitglied ernannt. Seit dieser Zeit ist er auch Gast bei unzähligen Meisterschaften in Deutschland und der ganzen Welt. Ein besonderes Erlebnis war die Weltmeisterschaft 2017 in Paris, wo Frank Stäbler den WM-Titel für Deutschland holte und Franger mit seiner Reisegruppe seinen 80. Geburtstag ausgiebig feiern konnte.

Treuer Anhänger

Der DRB-Präsident Manfred Werner sagte zur Ernennung von Franger zum Ehrenmitglied: „Helmut Franger engagiert sich seit Jahrzehnten für den Ringkampfsport und begleitet auch als treuer Anhänger die Nationalmannschaft seit Jahren im In- und Ausland. Dazu gehört Helmut Franger seit etlichen Jahren zu den Förderern und Sponsoren des Spitzenverbandes.“ pw/Bild: Weber

