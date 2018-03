Anzeige

Gut 50 Minuten emotionsgeladener Badenliga-Handball zwischen den Nachbarn HSG St. Leon/Reilingen und dem HSV Hockenheim kulminierten in einer turbulenten und an Spannung kaum zu überbietender Schlussphase voller Dramaturgie. Nach dieser hatte der Hausherr mit 30:29 (16:15) hauchdünn die Nase vorne und damit einen wichtigen Schritt in Sachen Klassenerhalt getan. Nun beträgt der Abstand auf Schlusslicht TG Eggenstein (es wird diese Saison nur einen Absteiger geben) bereits vier Zähler, Hockenheim verharrt bei sechs Punkten Differenz.

Im Schlussspurt hatte kurzzeitig der Gast den Vorteil auf seiner Seite. Zwischenzeitlich war der gefährliche HSG-Werfer Felix Scholl vom HSV an die enge Leine gelegt worden, was gewissermaßen Verwirrung im Angriff St. Leon/Reilingens stiftete (24:26/53.). Doch nun zeigte sich die spielerische und kämpferische Qualität des HSG-Teams. Gestützt auf eine nun sehr kompakt stehende und sehr aufmerksam zu Werke gehende Defensive wurde ein 4:0-Lauf hingelegt. HSV-Rechtsaußen Björn Skade, der das erste Mal nach seiner Knieverletzung wieder etwas länger eingesetzt wurde, besorgte dann allerdings den Anschlusstreffer (58.).

Durch Janosch Menger und Marvin Kikillus überlegt am Kreis legte die HSG jeweils vor, Hockenheims Kreisläufer Tim Anschütz sorgte in beiden Fällen für den Anschluss. Der nächste Angriff von St. Leon/Reilingen scheiterte indes, der HSV hatte den Ball erobert. Aber selbst mit dem siebten Feldspieler am Ende mit einer sechssekündigen 7:5-Überzahl verpuffte dessen letzter Angriff. Jubelstürme brachen bei den Hausherren los, leidende Mienen herrschten auf der Gegenseite vor.