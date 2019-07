Großer Sport bei heißen Temperaturen

PS beherrschen in dieser Woche die Region. Während es bei der Formel 1 in Hockenheim um mehrere hundert PS geht, dreht es sich wenige Kilometer weiter am Schwetzinger Waldrand um die wahren Pferdestärken. Dort findet von Mittwoch, 24. Juli, bis Sonntag, 28. Juli, wieder das große Springturnier statt – mit insgesamt 21 Prüfungen, darunter allein fünf der schweren Kategorie S. „Wir haben etwa

...