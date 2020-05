Großer Umbruch beim SVA

Die Welt ist im Wandel. Veränderungen, neue Umstände und andere Konzepte werden von Sportvereinen vielerorts benötigt, um konkurrenzfähig zu bleiben. Beim SV Altlußheim in der Fußball-A-Klasse hat sich während der Corona-Zwangspause ein Wechsel auf einer entscheidenden Position ergeben: Trainer Michael Eisenhauer wird zukünftig den FV Brühl II betreuen.

Die Verantwortlichen um Vorstandsmitglied Jenny Külbs haben sich mittlerweile für eine interne Nachfolgelösung entschieden und Veysel Beyaz (Bild) – bis dato Übungsleiter der zweiten Mannschaft – befördert. „Wir haben ein neues Konzept und einen neuen Trainer. Er ist ein Eigengewächs und ist in Altlußheim aufgewachsen“, freut sich Külbs auf die Zukunft.

Das Gesicht der Mannschaft wird sich jedoch verändern, denn ein Großteil wird den Club in der Sommerpause verlassen. Bange ist Külbs angesichts der aktuell dünnen Personaldecke jedoch nicht, im Gegenteil: „Wir prüfen gerade, ob wir auch in der Zukunft eine zweite Mannschaft stellen werden. Wir sind an mehreren Spielern interessiert, die sich aber erst einmal die Trainingseinheiten anschauen und ihre potenziellen Mitspieler kennenlernen möchten. Unser Ziel ist es, eine zweite Mannschaft zu stellen“, sagt Külbs. Dafür werden 35 bis 40 Spieler im aktiven Bereich benötigt. Eine Prognose wagt sie angesichts der ungewissen Wochen nicht. Fakt ist aber: Külbs´ Telefon steht derzeit nicht still.

An finanzieller Grenze

Aufgrund der Krise sei auch der SVA in finanzieller Hinsicht an seiner Grenze angelangt. Man habe in den vergangenen Jahren allerdings gut gewirtschaftet, um den Schaden so gering wie nur möglich zu halten. Dabei verzichten die Clubverantwortlichen sogar auf Gelder, die ihnen gegenwärtig gut zu Gesicht stehen würden. Der neue Pächter der Vereinsgaststätte „Zum Karlchen“ hatte kurz vor der Unterbrechung seine Arbeit aufgenommen, auf die Miete verzichtet der SVA seit zwei Monaten. Das soll auch möglichst so bleiben: Der Vorstand versucht, auf die jeweiligen Situationen zu reagieren. „Wir haben zwar weiterhin Fixkosten, aber wir sitzen nun mal alle in einem Boot. Das ist ein schwieriger Start für ihn“, zeigt sich Külbs solidarisch.

Und dann steht ja auch noch der eventuelle Umzug auf ein neues Sportgelände im Raum, da die Firma „Metalux Metallveredelung“ das Sportgelände in Altlußheim umfunktionieren möchte. Die Expansion hätte zur Folge, dass der SVA dem Sportplatzweg den Rücken kehren und umziehen müsste. Überlegungen, die zwar nicht vom Tisch sind, jedoch aufgrund der aktuellen Entwicklungen zurückgestellt wurden.

Obwohl der Ball nicht rollt, sind es einige Baustellen, die Külbs und ihr Team abzuarbeiten haben. Jetzt ist immerhin die Trainerstelle besetzt, trotzdem bleibt die Welt des SVA im Wandel. mjw/Bild: Fischer

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 26.05.2020