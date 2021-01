Großes Ziel: Lana Eberle hofft auf die WM im April

Die Altlußheimerin Lana Eberle geht in ihre zweite Saison bei den Juniorinnen U19. Unsere Zeitung sprach mit der 17-Jährigen vom RSV Edelweiß Oberhausen, die im vergangenen Jahr unter anderem deutsche U19-Vizemeisterin auf der Straße und EM-Bronzemedaillen-Gewinnerin in der Mannschaftverfolgung war.

Hallo Lana, wie sieht dein Training derzeit aus?

Lana Eberle: Ich gehe zweimal in der Woche in den Kraftraum und mache drei- bis viermal Straßentraining, entweder zu zweit oder in größeren Gruppen. Zu zweit darf man generell fahren. Mit Leuten aus der Nationalmannschaft oder dem Landesverband dürfen wir fahren und das auch in größeren Gruppen.

Ist aufgrund von Corona eine Trainings- und Wettkampfsteuerung für dieses Jahr überhaupt möglich?

Eberle: Wir haben einen Jahresplan bekommen und der beinhaltet auch einige Wettkämpfe. Es wurden aber schon Rennen, wie das jetzt in Appeldorn, abgesagt. Bis zum aktuellen Zeitpunkt ist immer noch unser großes Ziel die Weltmeisterschaft in Kairo im April und darauf trainieren wir jetzt hin. Solange sie nicht abgesagt ist, müssen wir ein Ziel haben und dieser Wettkampf ist es. Generell haben wir in diesem Jahr viele Lehrgänge. Im Februar haben wir auch wieder ein Sichtungsrennen. Wir haben keine Rennen, bei denen wir uns zeigen und beweisen können. Deswegen wird durch diese Sichtungen bestimmt, wer mit auf die WM fährt. Weiteres muss man dann sehen.

Was sind deine sportlichen Ziele für dieses Jahr?

Eberle: Meine sportlichen Ziele sind, mich auf alle Fälle wieder weiterzuentwickeln und die bestmöglichen Plätze einzufahren. Vor allem ist die WM ein großes Ziel von mir, zumindest die WM-Bahn. Die ganzen Straßenrennen sind erst Ende des Jahres. Da würde ich auch gerne bestmöglich fahren.

Die U19-Jahre sind gerade im Radsport sehr wichtig für die sportliche Zukunft. Hier präsentiert man sich für Radsportteams. Wie ist dein derzeitiger Stand bei der Suche nach einer Mannschaft?

Eberle: Dazu kann ich jetzt noch nichts sagen. Erst am Ende der Saison bewerbe ich mich um einen Platz. Dieser ist abhängig von der Leistung und den taktischen Fähigkeiten. Ich gebe hierfür mein Bestes trotz Corona.

Wo siehst du dich in fünf Jahren sportlich und beruflich?

Eberle: Das wäre dann 2026. Wenn es klappt, wäre Olympia 2024 das Beste, was mir passieren könnte. Ich wäre zwar noch sehr jung und es wäre erst ein Jahr nach dem Abitur. Aber bei Olympia mitzufahren, wäre mein größter Traum.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 26.01.2021