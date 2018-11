Gruschka fehlt mit Bänderriss

Turbulent ging es zuletzt zu beim FV Brühl II in der Kreisklasse A. Einem 1:10 beim VfR Mannheim II folgte nun ein 5:5 beim TSV Neckarau. „Zunächst einmal muss man sagen, dass wir beim VfR nur zu elft angetreten sind und nach zwei Verletzungen die zweite Halbzeit mit neun Mann bestritten haben. Wenn es dann 1:25 ausgeht, hätten wir uns nicht beschweren können“, blickt Trainer Steffen Hoffmann zurück.

Gegen Neckarau, einem herangereiften Titelkandidaten, zeigte sein Team trotz der bestehenden Personalprobleme eine aufopferungsvolle und leidenschaftliche Darbietung. „Zur Pause lagen wir 2:5 zurück. Aber wir haben uns gesagt, dass wir alles probieren und an diesem Tag nicht schlechter sind.“ Der Lohn: Der FVB holte drei Tore auf und brachte den Punkt mit nach Hause – trotz der Tatsache, dass er nach einer Ampelkarte für Tim Heene erneut nur in Unterzahl spielte. Dass es eine schwere Runde für Brühl werden würde, kündigte Hoffmann trotz des tollen Abschneidens in der Vorsaison bereits im Sommer an. „Uns sind die Torschützen von fast 80 Toren der letzten Spielzeit weggebrochen“, bastelt Hoffmann seitdem an einer Kompensation.

Noch kein beruhigendes Polster

Den Blick nach unten hat der Coach demnach noch immer nicht verloren, zwölf Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang sind für ihn noch kein beruhigendes Polster. „Die Orientierung geht ganz klar nach unten. Wir machen keinen Haken hinter unseren Mittelfeldplatz“, betont Hoffmann, der allerdings auch den Zustand des Teams lobt. „Das Stimmungsbild ist überraschend gut.“ Eine Eigenschaft, auf der sich durchaus aufbauen lässt. Vor dem nächsten Spiel gegen den SC Olympia Neulußheim fängt für Hoffmann dennoch wieder das Personalpuzzle an. Martin Gruschka muss mit einem Bänderriss passen und Tim Heene fehlt rotgesperrt, dafür kehrt mit Patrick Zinn ein Routinier zurück. „Wir müssen schauen, dass wir erst einmal gut stehen. Positiv ist, dass wir das Spiel nicht machen müssen“, so Hoffmann, der die Winterpause herbeisehnt.

Anders sieht es beim SV Rohrhof aus, der gerne noch ein paar Punkte einsammeln will und das am liebsten gegen den Vorletzten VfL Kurpfalz Neckarau II beginnen möchte. Der KSC Schwetzingen muss beim SC Pfingstberg/Hochstätt punkten, um nach oben nicht abreißen zu lassen. Auswärts ist die SG Oftersheim bei der DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen gefordert, der SV Altlußheim begrüßt hingegen die TSG Rheinau. wy

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 23.11.2018