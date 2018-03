Anzeige

Der Sonntag war ein wahrhaftig gebrauchter Tag für die Badenliga-Handballer des HSV Hockenheim . Nicht nur, weil die Auswärtspartie beim TV Knielingen mit 21:27 (9:13) deutlich verlorenging, sondern auch, da sich mit Felix Gubernatis und Jan-Axel Jost zwei wichtige Stützen wohl schwerer verletzt haben. Abwehrspezialist Gubernatis droht mit einem Nasenbeinbruch sogar das vorzeitige Rundenende. Die endgültigen Diagnosen sind jedoch noch abzuwarten.

Die Begegnung selbst begann durchaus träge. Erst nach gut vier Minuten gelang Philipp Schollmeyer der Eröffnungstreffer des Abends. Weitere vier Zeigerumdrehungen später netzte dann auch der HSV durch Gubernatis zum ersten Mal ein (2:1/8.). Bereits jetzt verletzte sich Mittelmann Jost bei einem Sturz am Bein, biss später zwar auf die Zähne – war aber letztlich nicht mehr einsatzfähig. Von Anfang an standen beide Defensivreihen ordentlich. Die Gäste zeigten sich erneut sehr griffig und unterbanden die Bewegungen der Karlsruher frühzeitig. Einige Paraden von Robbie Sowden taten ihr Übriges. Aber dennoch führte Knielingen die bis dato torarme Begegnung mit zwei Treffern an (6:4/18.). Nun nahm der Vergleich allerdings langsam Fahrt auf und Marius Meyer brachte die Rennstädter wieder heran (10:9/26.). Doch auch die Gastgeber hatten noch einige Pfeile im Köcher und legten bis zum Seitenwechsel noch einen 3:0-Lauf hin.

Die zweite Halbzeit gestaltete sich anschließend recht eintönig. Der HSV mühte sich weiter redlich und engagiert ab, während die Karlsruher ihre Führung mehr oder weniger verwalteten (17:13/38.). Wenig später dann kam die Situation mit Gubernatis, der bei einem Gegenstoß unabsichtlich einen Schlag auf die Nase erhielt (43.). Insgesamt stand sich Hockenheim oft auch selbst im Weg. Denn hinten agierten die Gäste weiter durchaus couragiert. – doch anstatt die Ballgewinne umzumünzen, begründeten technische Fehler und weggeworfene Konter einige Einschläge im eigenen Gehäuse. Aber selbst beim 21:16 (51.) war die Messe prinzipiell noch nicht endgültig gelesen und HSV-Trainer Admir Kalabic peitschte seine Mannen weiter nach vorne. Einstellung und Wille stimmten zwar, doch es fehlte auch die Kraft, die Begegnung noch zu drehen.