Günter Laier – einer aus dem erfolgreichen Brüder-Trio

Einer der dienstältesten Funktionsträger des Nordbadischen Ringer-Verbandes (NBRV) feiert in diesen Tagen seinen 60. Geburtstag: Günter Laier, ehemaliger Spitzenringer, Trainer und Kampfrichter ist seit seiner frühen Kindheit mit dem Ringkampfsport eng verwurzelt. Sowohl sein Vater als auch seine zwei älteren Brüder waren ihm hierbei Vorbilder und Ansporn zugleich.

Seine ersten Schritte auf der Matte machte er 1966 für seinen Heimatverein KSV Malsch, für den er im Jahr 2009 auch seinen allerletzten Kampf bestritt. Dazwischen liegt ein ereignis- und erfolgreiches Sportlerleben mit zahlreichen Titeln und Medaillengewinnen auf nationaler und internationaler Ebene.

Elfmal DM-Titel geholt

Nach seinem ersten DM-Start 1973 in Urloffen mit Platz zehn blitzte das große ringerische Talent von Günter Laier bereits im Folgejahr auf, als er in der B-Jugend bis 44 Kilogramm seinen ersten von insgesamt elf Deutschen Meistertiteln errang. Herausragend war das Jahr 1979, als er dreifacher Titelträger sowohl bei der A-Jugend, den Junioren und den Männern wurde. International konnte er durchaus auch überzeugen. Platz sechs bei der Junioren-WM 1981 und Platz sechs bei der EM 1985 standen hier zu Buche. Als Angehöriger der Bundeswehr war er auch fünfmal bei Militär-Weltmeisterschaften eingesetzt, wo er 1983 mit Gold sowie 1984, 1988 und 1990 jeweils mit Silber seine Leistungsstärke unter Beweis stellte.

Auch als Mannschaftsringer war Günter stets ein Leistungsträger seines jeweiligen Teams. Vom KSV Malsch wechselte er zunächst 1976 zum KSV Östringen und folgte 1978 seinen Brüdern Klaus und Wolfgang zum AV Reilingen, wo die drei über viele Jahre das erfolgreichste Trio auf deutschen Matten neben den Scherer-Brüdern Freddy, Bernd (beide Wiesental) und Markus (Schifferstadt) wurden. Mit dem AV Reilingen war er 13 Jahre immer in der DM-Endrunde und gewann 1982 gegen den KSV Witten das Finale um die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft. Den VfK Oftersheim führte er in den 90er Jahren als Ringertrainer von der Oberliga bis in die Bundesliga und beendete seine Bundesligalaufbahn beim hessischen Zweitligisten FSV Münster.

Als Trainer mit dem Beginn beim AV Reilingen folgte von 1989 bis 1992 eine Anstellung als Honorartrainer beim Deutschen Ringer Bund für den Bereich Nachwuchs Freistil. Darüber hinaus steht er dem NBRV seit dem Jahr 2000 als Kampfrichter zur Verfügung. Günter Laier hatte sich gewissenhaft in das Metier eingearbeitet und gilt bis hinauf in die Regionalliga als anerkannter Mattenleiter. Sein großes Engagement auf und neben der Ringermatte wurde unter anderem durch die Auszeichnung „Trainer des Jahres in Baden-Württemberg“ im Jahr 2007 und die Verleihung der Ehrennadel in Gold durch den NBRV im Jahr 2019 gewürdigt. zg

