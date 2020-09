Gute 45 Minuten reichen nicht

Für Aufsteiger HSV Hockenheim ging es im ersten Spiel der Handball-Badenliga zum TV Knielingen, wo in den vergangenen Jahren meist nichts Zählbares mitgenommen wurde. Das blieb auch diesmal so, der HSV unterlag mit 26:30 (12:10).

Die Gäste aus der Rennstadt mussten verletzungsbedingt auf Keeper Herbert Wagner verzichten und Osman Sidaoui befindet sich nach seiner Knieoperation immer noch in der Rehaphase. Nach ausgeglichenem Beginn erspielte sich der HSV Mitte des ersten Durchgangs durch Willi Fink und Sandro Ziegler eine 7:5-Führung (17.). Die folgende Auszeit durch TV-Trainer Jochen Werling erzielte ihre Wirkung, die Gastgeber erzielten vier Tore in Folge. Aber die Mannschaft von Trainer Admir Kalabic drehte die Begegnung bis zur Pause wieder (10:12). In Durchgang zwei behaupteten die Rennstädter diese Führung, Philippe Schinke erhöhte sogar in der 47. Minute durch einen seiner insgesamt acht Treffer auf 20:17 für seine Farben. Doch Knielingen ließ sich nicht abschütteln, ihr erfolgreichster Torschütze Dennis Estedt brachte die Hausherren zehn Minuten vor Spielende erstmals wieder in Führung (22:21). Beim HSV schwanden jetzt die Konzentration und die Kräfte, in der Folge kassierte das Team zwei unnötige Zeitstrafen und war in der Abwehr längst nicht mehr so kompakt wie zuvor. Das nutzte der TV konsequent und ließ sich diese Führung – auch begünstigt durch den breiter besetzten Kader – bis zum Schlusspfiff nicht mehr nehmen. Das Endergebnis mit 30:26 spiegelt dabei nicht den wahren Spielverlauf wider.

„Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, wir haben alles gegeben und gekämpft bis zum Schluss. Es wäre heute mehr drin gewesen, aber letztlich haben uns die Alternativen von der Bank gefehlt um dem ein oder anderen Leistungsträger die notwendige Pause zu geben.“, so lautete das Resümee von Trainer Kalabic.

HSV: Sowden; Hoffmann (3/3 Tore), Kalabic (2), Ziegler (1), Anschütz (3), Erles (1), Kraut, Powik, Hideg, Fink (8/3), Halilovic, Schinke (8). sk

