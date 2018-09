Gute Abwehr als Schlüssel zum Erfolg

Den Verlauf und Abschluss der letzten Handball-Verbandsligasaison beurteilte Walter Erb, Teamchef des TV Eppelheim, als „überragend“. Sein Team war als Vierter hinter den drei Top-Favoriten ins Ziel gekommen. Und selbst Meister Plankstadt wurde ein Remis abgetrotzt.

Doch dies ist nun Geschichte, die vergangenen Lorbeeren bringen in der neuen Runde keinen Ertrag in Form von Punkten und Toren. Veränderungen im Kader gab es nur wenige. Die Langzeitausfälle Dominik Sommer (Schulter-Operation), Mirko Hess und Patrick Brendel (zusätzlich noch im Ausland) sollten früher oder später wieder fit sein, Yannick Marz wird aus Australien zurückerwartet und nach erfolgreichem Abitur können Johannes Spannagel und Leon Dennhardt den Kampf um die Plätze aufnehmen. Das Trainertandem Robin Erb und Sebastian Dürr arbeitet mit seinem 18 Mann umfassendenden Kader also da weiter, wo es zuletzt aufhörte. Auch die nachdrängenden Spieler der Jahrgänge 97 und 98 bleiben im Fokus. Da sie ohne Zwangspause zwischen erster bis dritter Mannschaft hin- und her wechseln dürfen, werden auch sie zu ihren Einsatzzeiten kommen.

Noch kleine Fehler abstellen

Die auf Hochtouren laufende Vorbereitungsphase wurde durch Turniere oder Spiele unterbrochen – so wie gegen den Oberliga-Aufsteiger SG Heddesheim. Eine Herausforderung, die mit 29:22 (11:10) glänzend gemeistert wurde. „Unsere Abwehrleistung war da schon wieder sehr ordentlich, sie muss auch in der kommenden Spielzeit wieder unser Schlüssel zum Erfolg werden“, kommentierte Robin Erb und Dürr ergänzte: „Ich will so einen Sieg nicht überbewerten, schließlich ist der Leistungsstand zweier Mannschaften bei Vorbereitungsspielen auch immer davon abhängig, was und wie viel an den vorherigen Tagen trainiert wurde. Wenn wir das gezeigte Level allerdings halten können und ein paar kleine Fehler abstellen, ist mir für die Saison nicht bange.“

Wie recht der Coach hatte, sollte sich nur wenig später zeigen, denn beim Badenligisten Friedrichsfeld unterlag der TVE 21:26. Es gibt noch ein bisschen was zu tun, ehe es am Sonntag (17 Uhr) bei der SG Leutershausen II ernst wird.

Als Zielsetzung wird von Eppelheim postuliert: „Platz eins bis vier, so keine schwerwiegenden Ausfälle kommen“, doch ein Aufstieg sei kein Vorhaben. Hoffnungen und Erwartungen sind geweckt, doch scheint ein wenig Zurückhaltung durchaus angebracht. we/mj

Trainer: Robin Erb, Sebastian Dürr.

Kader: Martin Kriechbaum (29/TW), Niclas Brendel (25/TW), Arthur Heimbrecht (24/TW), Felix Schäfer (20/TW), Carsten Geier (20/RA), Dane Späth (23/RA), Sebastian Scheffzek (38/RR), Marius Henseler (27/RR), Philipp Stotz (29/RM), Leon Dennhardt (19/RM), Dominik Sommer (23/RM), Christopher Föhr (28/RL), Yannick Marz (19/RL), Alexander Huckele (26/RL), Michael Hofmann (34/K), Simon Stroh (29/K), Mirko Hess (30/LA), Johannes Spannagel (19/LA), Domenic Sauer (22/LA), Patrick Brendel (24/LA).

Abgänge: keine.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 21.09.2018