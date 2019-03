Gute Balance wichtig

Nach der sagenhaften Serie von neun Siegen in Folge musste die TSG Eintracht Plankstadt II am vergangenen Wochenende zum ersten Mal wieder auf eine Punktausbeute verzichten. Wie eng es an der Spitze der Fußball-Kreisklasse B zugeht, wird daraus ersichtlich, dass die 0:1-Niederlage gegen den FC Badenia Hirschacker mit dem Verlust der Tabellenführung einherging.

„Die Niederlage tut natürlich weh, da wir die bessere Mannschaft waren“, hadert TSG-Coach Heinz Beneke mit der Niederlage gegen einen direkten Verfolger. „Aber wir wissen auch, woran es gelegen hat.“ Mit dem Ausfall von Sebastian Ries blieb die Abteilung Attacke dieses Mal ohne Erfolgserlebnis. Dennoch überzeugte der letztjährige A-Klassen-Absteiger spielerisch und vor allem auch konditionell. „Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen“, hält sich Beneke mit Kritik zurück. „Hirschacker hat mit einem Sonntagsschuss getroffen.“

Trotz der aktuellen Tabellensituation, die an der Spitze wahrlich keine Ausrutscher erlaubt und verzeiht, will Beneke die Drucksituation völlig von seiner jungen Mannschaft wegnehmen. „Wir sind ein erfahrenes Trainerteam und versuchen, hier eine gute Balance zu vermitteln“, so Beneke. „Die Jungs arbeiten hart, sind willig und gehen mit Herzblut an die Sache.“

Geht es nach Beneke, wird seine Elf diese Tugenden auch im nächsten Aufeinandertreffen mit der punktbesten Mannschaft des Jahres 2019, dem SV Rohrhof II, in die Waagschale werfen. Wenngleich Torjäger Ries wieder in die vorderste Front zurückkehren dürfte, wird mit Amadou Jallow nach dessen Roter Karte in der Nachspielzeit erneut ein wichtiger Baustein in Benekes Kollektiv ausfallen. wy

