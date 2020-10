Gute Defensivabteilung und Kampfgeist als Garanten

Fußball-Landesligist FV Brühl gelang auf heimischen Gelände wieder ein Erfolgserlebnis. Dank einer starken kämpferischen Leistung und einer guten Defensivabteilung verdiente sich der FVB gegen den FK Srbija Mannheim einen 2:0-Erfolg.

Der FVB legte einen Blitzstart hin, bereits in der 3. Spielminute landete der Ball in den Maschen des Mannheimer Gehäuses. Der mitaufgerückte Dominik Böckli stand nach einem Gabauer-Eckstoß am langen Pfosten goldrichtig und war per Kopf zum 1:0 erfolgreich. Brühl setzte nach, Florian Härer verfehlte ebenfalls per Kopf das Ziel (4.). Auch ein Konter über Vittorio Cammilleri führte nicht zum erneuten Torerfolg. Die Gäste hatten in der Folgezeit mehr Ballbesitz, ein optisches Übergewicht, klare Torchancen sprangen allerdings dabei nicht heraus. Torgefährlich wurde es in der 22. Minute im Gästestrafraum, Vittorio Cammilleri und Yusupha Sarr brachten den Ball aber nicht im Kasten unter. Vor dem Halbzeitpfiff versuchte es Härer aus der Distanz, Keeper Tsapoglou lenkte den Ball über die Querlatte (40.).

Bal verhindert Ausgleich

Auch nach Wiederanpfiff gelang es den Serben nicht, klare Torchancen zu kreieren, so war ein Freistoß in der 63. Minute die bis dahin gefährlichste Aktion der Gäste. Sinan Bal und der Pfosten verhinderten den Ausgleichstreffer von Luka Stanisic. Die Riesenchance die Führung auszubauen vergab Vittorio Cammilleri, er setzte den Ball nach einem Konter am Tor vorbei (67.). So war es ein Strafstoß, der für die Vorentscheidung sorgte. Nach einem Foul an Sarr trat Alexander Cermak an und verwandelte den Elfmeter sicher zum 2:0 (74.). Drei Minute später erwies sich Brühl Tormann Bal als starker Rückhalt seiner Mannschaft, nach einer Ecke verhinderte er mit einem Reflex den Anschlusstreffer (77.). Der FVB konnte auch in der Schlussphase, die sich bietenden Räume über Konter nicht nutzen, Camara brachten den Ball nicht an Schlussmann Tsapoglou vorbei im Tor unter (86.), so dass es beim 2:0-Endstand blieb.

Trotz des Erfolges zeigte sich Brühls Trainer Volker Zimmermann nicht ganz zufrieden: „Wir müssen spielerisch zulegen, wenn wir weiter erfolgreich sein wollen. Wir hatten zu wenig Ballbesitz, aber insgesamt bin ich zufrieden, natürlich geht es besser“. vm

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 26.10.2020