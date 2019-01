Gute Position untermauern

Der TTC Ketsch II spielt in der Tischtennis-Verbandsklasse Nord der Männer eine glänzende Saison. Erst eine Niederlage in zehn Spielen und Platz zwei – hinter dem Ausnahmeteam VfB Mosbach-Waldstadt, gegen das es ein klares 0:9 gab, scheint alles möglich, sogar die Aufstiegsrelegation zur Verbandsliga. Heute (18 Uhr, Turnhalle am Rathaus) bestreiten die Ketscher ihr erstes Rückrundenheimspiel gegen den FC Külsheim.

Sie sind klarer Favorit, rutschten die Külsheimer doch am letzten Wochenende durch ein 7:9 bei der TTG EK Oftersheim II auf den letzten Platz ab. Mannschaftsführer Roman Nagurski geht trotzdem nicht von einem leichten Spiel aus. „Ohne Verletzungen auf Seiten der Gäste dürfte es aber schwerer werden als in der Vorrunde beim 9:1“, sagte er. mra

