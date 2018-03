Anzeige

Das Nachbarschaftsduell in der Fußball-Landesliga konnte der favorisierte Gastgeber SG ASV/DJK Eppelheim zwar mit 3:1 (2:1) gegen TSG Eintracht Plankstadt für sich entscheiden, doch die Partie erwärmte die Zuschauer bei nasskaltem Wetter nicht.

Die Gäste waren schnell im Angriffsmodus und hatten durch Christian Herrmann bereits in der ersten Minute eine gute Einschussmöglichkeit. Simon Wolf (8.) und Savas Badalak (12.) tauchten ebenfalls gefährlich vor dem SG-Gehäuse auf. Eppelheim konnte froh sein, in den ersten 15 Minuten nicht schon im Rückstand zu liegen. „Die Tore müssen halt reingehen. Ich weiß nicht, wie dann die Partie ausgegangen wäre“, spielte der Plankstadter Trainer Frank Engelhardt auf die vergebenen Chancen an.

Riedel bleibt bewusstlos liegen

Eine Schrecksekunde dann in der 17. Minute, als der TSG Eintracht Spieler Marc Riedel ohne gegnerische Einwirkung zu Boden fiel und zunächst bewusstlos liegen blieb und dann im herbeigerufenen Notarztwagen ärztlich betreut werden musste. Am Ende des Spiels kam vom Plankstadter Spieleiter Ralf Waldherr die Entwarnung, dass sich Riedel wieder auf dem Weg der Besserung befindet und es sich wohl um einen Kreislaufkollaps gehandelt hat.