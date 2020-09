Hälfte der Sponsoren verloren

Nachdem die deutschen Schachmannschaftsmeisterschaften 2020 in Karlsruhe mit dem Sieg von OSG Baden-Baden nach sieben Runden zu Ende gingen, hat das Management des Hockenheimer Bundesligisten, der Schachvereinigung 1930, in einer Pressemitteilung die aktuelle Situation dargestellt.

Nach dem Corona-bedingten Abbruch der Spielsaison 2019/2020 nach acht gespielten Runden im Frühjahr hatte das Hockenheimer Rennstadtteam gemeinsam mit Seriensieger OSG Baden-Baden verlustpunktfrei an der Tabellenspitze der Bundesliga gestanden. Nach heutigem Stand der Dinge soll diese Saison im Frühjahr 2021 zu Ende gespielt werden mit einem Finale in Berlin.

„Mit drei Punkten Vorsprung vor den Drittplatzierten SC Viernheim und SF Deizisau war die Chance auf den Titel bisher durchaus realistisch, zumal Mannschaftsführer Blerim Kuci alle Weltranglistenspieler aus dem aktuellen Kader zum Einsatz bringen wollte und will“, teilt Dieter Auer mit. Ob dies bis März/April des kommenden Jahres gelingen kann, ist nach wie vor offen und dem Kader geschuldet, der neben dem Weltranglistenvierten Ian Nepomniachtchi aus Russland elf weitere Spieler der Weltklasse aus Russland, China, Indien, Ukraine, Kroatien, England und Ungarn aufweist. Nach wie vor sei der Einsatz der besten ausländischen Spieler ungewiss.

Der weitere Kader wird durch die deutschen Großmeister Arik Braun, David Baramidze, Dennis Wagner und Rainer Buhmann sowie den Jugendspielern Marco Dobrikov und Joel Niels de Silva.

Sportlicher Wert infrage gestellt

Nach Umwandlung der Spielsaison 2019/2020 in die Saison 2019/2021 sei zur Überraschung der Hockenheimer eine deutsche Mannschaftsmeisterschaft in Karlsruhe anberaumt worden, deren sportlicher Wert durch die Nichtteilnahme der Hockenheimer durchaus infrage gestellt werden darf, so Auer. Obwohl die SV 1930 mehr als die Hälfte der Sponsoren Corona-bedingt verloren hat, bleibt das Management aktiv und optimistisch und hofft, im kommenden Jahr in der stärksten Formation mit Titelchancen an die Bretter treten zu können. zg

