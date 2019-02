Im Zuge der Kampagne „Wir! Rocken die Rückrunde.“ hat sich der SV Sandhausen anlässlich des übernächsten Heimspiels gegen den FC Erzgebirge Aue (Samstag, 2. März) für seine Fans eine ganz besondere Ticketaktion ausgedacht.

So gibt es ab sofort eine „Happy Auer“ im Fanshop am BWT-Stadion am Hardtwald. Für jeweils eine Stunde erhalten Kunden und Fans des SVS zwei Eintrittskarten für das Heimspiel gegen die „Veilchen“ zum Preis von einer. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 14.02.2019