Harte Nüsse für Layer und Schellin

Zwölf Kämpfe lang blieben die Ringer der RKG Reilingen/Hockenheim in der Regionalliga ungeschlagen. Dass dieser Lauf nicht ewig andauern kann, war den Verantwortlichen klar. Und so kam es gegen den ASV Schorndorf zur ersten Saisonniederlage. Doch das Team von Wolfgang Laier ist für seine Mentalität bekannt und hat nun die Möglichkeit, im kleinen Wiesental beim Letzten WKG Weitenau/Wieslet die passende Antwort auf die bittere Heimpleite zu liefern. Den Hinkampf entschied die RKG deutlich mit 24:4 für sich.

Die Südbadener sind trotz ihres aktuellen Tabellenplatzes nicht zu unterschätzen. Bei ihrem letzten Heimkampf boten sie Schriesheim Paroli und verloren nur 18:19. Die starken Ausländer Svetlin Shindov (57 Kilo Greco) und Zorhab Ohanian (71 Kilo Freistil) dürften für die RKG Athleten Daniel Layer und Kevin Schellin eine harte Aufgabe werden.

Außerdem ist Greco Weltergewichtler Stefan Kichling aktuell mit drei Siegen in Folge in starker Form, gewann aber bisher noch nie gegen Christian Schöfer. Igor Chichioi wird nach seiner Teilnahme an der U 23 Weltmeisterschaft wieder verfügbar und im Bantamgewicht gegen Maximilian Tröndlin haushoher Favorit sein.

Sieg ist eigentlich Pflicht

Ali Azimzada wird gegen Marcus Mickein die Möglichkeit nutzen wollen, um seine Form zu verbessern. Ansonsten hat die RKG mit Robin Laier (66 Kilo Greco) und Evgenij Titovski (98 Kilo Greco) zwei sichere Bänke, die ihre Niederlagen von letztem Wochenende vergessen machen wollen.

Der Tabellenführer fährt trotz der Niederlage noch ohne großen Druck nach Südbaden, auch wenn ein Sieg eigentlich Pflicht ist, wobei die Konkurrenz sich gegenseitig Punkte abnehmen wird. So ringt Schriesheim in Viernheim im Duell drei gegen vier. Und Schorndorf empfängt den Fünften Tennenbron.

Mit Spitzenkräften bestückt

Wenig Chancen haben die Oberligaringer des KSV Ketsch beim KSV Ispringen. Zu stark sind die Mittelbadener mit Spitzenkräften bestückt, die den Vorkampf schon mit 23:8 in Ketsch für sich entschieden haben. Groß ist die Auswahl von starken Athleten bei Ispringen, das seine Profimannschaft bekanntlich vom Deutschen Ringer-Bund abgekoppelt hat und in der Deutschen Ringer-Liga startet. KSV-Vorstand Markus Herzog ist sich der Schwere der Aufgabe für sein Team bewusst, „wir kämpfen um ein gutes Ergebnis, mehr ist diesmal nicht drin“, hofft er, dass die Niederlage nicht so hoch ausfällt.

Um gutes Resultat bemüht

Vor einer ebenfalls nahezu unlösbaren Aufgabe steht ASV Eppelheim beim Verbandsliga-Zweiten KSV Berghausen. Da wird der Gast, zumal der Vorkampf schon klar mit 6:31 verloren wurde, nur um ein gutes Resultat bemüht sein. hef/pw

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 23.11.2018