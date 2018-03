Anzeige

Einen weiteren Treppchenplatz sicherten sich auch die Seniors. Trotz kleiner Verletzungen während des Aufwärmens präsentierten die „Blue Devils“ wie gewohnt ein sicheres Programm mit strahlenden Gesichtern sowie schwierigen Elementen und Pyramiden. Die Arbeit seitens der Trainerin Silvana Haasis sowie der Ehrgeiz der Mädels und Jungs ab 16 Jahren wurden mit dem zweiten Platz in der Kategorie „Senior Coed Cheer“ honoriert.

Aufgrund ihrer Platzierungen haben sich alle drei Teams für die deutsche Cheerleader-Meisterschaft am 19. Mai in Dresden qualifiziert. „Daher trainieren wir ohne Pause weiter und feilen an unseren Programmen, um in Dresden ebenfalls saubere und vor allem sichere Elemente präsentieren zu können“, sagt Headcoach Silvana Haasis. Sowohl die Sportler als auch der Trainerstab können die dreifache Qualifikation noch immer nicht ganz fassen und freuen sich auf dieses gemeinsame Erlebnis. sbi

