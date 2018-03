Anzeige

Der Dreikampf um die Tabellenspitze der Handball-Verbandsliga tobt unentwegt weiter. Im Fernduell versuchen Spitzenreiter TSG Eintracht Plankstadt (beim TSV Wieblingen, Samstag, 19.30 Uhr), der punktgleiche Zweite TSV Rot (bei Verfolger HSG Walzbachtal) und Dritter TSG Dossenheim (gegen Schlusslicht TV Bretten) ihre Titelchancen zu wahren. Nur der spätere Meister wird in die Badenliga aufsteigen, eine Relegation ist nicht vorgesehen.

Während Dossenheim sicherlich die einfachste Aufgabe bevorsteht, geistert in den Plankstädter Köpfen ein anderes Problem herum. Im Wieblinger Sportzentrum herrscht Harzverbot. Außerdem präsentiert sich der Hausherr seit Wochen in bestechender Form, aber die Favoritenbürde lasten die Gastgeber ihren Gästen auf, Plankstadt habe den Druck des Gewinnenmüssens. Diese Partie dürfte auf jeden Fall eine ganz andere Hausnummer als das Hinspiel werden, als die TSG Eintracht dem Gegner keine Chance ließ und 36:21 gewann. Der TSV-Kader wurde in der Zwischenzeit auch etwas aufgefüllt. Plankstadts Trainer Niels Eichhorn macht klar, was er erwartet: „Besonders in den harzfreien Spielen wird es wichtig, eine stabile Abwehr zu stellen und Ballgewinne zu generieren. Gelingt uns das, können wir über die erste und zweite Welle einfache Tore erzielen.“

Praktisch im Niemandsland befindet sich der TV Eppelheim, der aber bestrebt ist, seine Heimbilanz gegen den TSV Malsch weiter aufzupolieren. mj/nt