Hauptrundenmeister zu stark

Einer möglichen Aufholjagd wurde von den Hausherren früh eine Absage erteilt. Der SCB spielte all seine Routine aus, ließ den Gästen wenig Platz, ihr Spiel zu entfalten und stellte durch Weigandts zweiten Treffer (46.) früh die Weichen auf Sieg. Die Eppelheimer fanden in der Folge kein Mittel, die sicher agierenden „Steelers“ noch mal ernsthaft in Gefahr zu bringen und mussten so am Ende eine verdiente Niederlage einstecken. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 13.03.2018