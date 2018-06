Hecht als Punktehamster

Anzeige

Die Spvgg 06 Ketsch II hat mit dem Aufstieg in die Fußball-Kreisliga den größten Erfolg ihres Bestehens gefeiert. Dennoch oder gerade deswegen war das Nervengerüst von Trainer und Meistermacher Johann Strunk in den letzten Tages des Saisonfinales ausgesprochen strapaziert. „Ich war im letzten Spiel sehr angespannt, weil wir eigentlich auf der sicheren Seite waren, und es dann aber doch noch eng geworden ist“, berichtet der Coach. „Ich habe eine Woche gebraucht, um das zu verarbeiten.“

Nach einer starken Rückrunde hatten die Ketscher den SV Rohrhof noch auf der Zielgeraden überholt und wandelten sich schlussendlich vom Jäger zum Gejagten. Als das kleine gallische Dorf will man nun also das Unternehmen Kreisliga angehen, als Hecht im Karpfenteich nach dem Hamsterprinzip das Wunder Klassenerhalt schaffen. „Wir nehmen es in Angriff. Wir wollen uns tapfer schlagen und werden uns mit Sicherheit wehren“, schickt Strunk bereits eine Kampfansage an die Konkurrenz.

Verschworene Einheit

Dabei vertraut er auf den Kader, der sich über Jahre eingespielt hat und inzwischen zu einer verschworenen Einheit geworden ist – ein Faustpfand, der sicherlich auch zu dem einen oder anderen Punktgewinn genügt hat. Mit André Salm vom SV 98 Schwetzingen II kommt nur ein Neuzugang. „Mit ein, zwei anderen sind wir im Gespräch, aber noch nicht fix“, erklärt Strunk. Den Kader unnötig aufzublähen, davon hält er nichts. Mit Philipp Stoltz, der zum SV Rohrhof wechselt, gibt es derweil auch nur einen Abgang.