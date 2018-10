Heene bringt Sieg unter Dach und Fach

Wichtiger Sieg für den Fußball-Landesligisten V Brühl: Gegen Aufsteiger TSV Kürnbach behielt die Elf von Trainer Volker Zimmermann mit 3:2 (1:0) die Oberhand, ein Erfolg, um den bis zum Schluss gezittert werden musste.

Die erste Gelegenheit hatten die Gäste: Nach einem Freistoß in den Brühler Strafraum setzte Marc Zengerle den Ball allerdings deutlich über das Gehäuse (5.). Auch der FVB hatte wenig später seine erste Möglichkeit, nach Vorarbeit von Aron Späth verfehlte auch Tim Heene deutlich (8.). Nur eine Minute verhinderte Brühls Keeper Deniz Tanyeri gegen den frei auf ihn zustürmenden Marius Steinmetz einen frühen Rückstand (9.). Nachdem sich der agile Tim Hoffmann auf rechts außen durchgesetzt hatte, bot sich Alexander Cermak die Riesenchance, den FVB in Führung zu bringen, sein Schuss wurde gerade noch ins Toraus abgewehrt (17.).

Auch ein Versuch von Heene den Ball über TSV-Torwart Marcel Fesenbeck zu lupfen, blieb erfolglos (26.). In der 34. Minute klärte Brühls Spielführer Dominic Böckli per Kopfballabwehr gerade noch auf der Torlinie.

Tanyeri pariert Elfmeter

Die beste Chance der Gäste resultierte aus einem Aussetzer von Can Aydingülü, der den Ball im eigenen Strafraum in Tormannmanier fing, da er glaubte, das Spiel sei unterbrochen (36.). Tanyeri bügelte diesen Fehler allerdings wieder aus, er parierte den von Fabian Frick getretenen, Handelfmeter. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte wurde Aydingülü vom Unglücksraben zum Helden: Nach einer Hoffmann Ecke war er zur Stelle und erzielte die 1:0-Pausenführung (45.+1).

Der FVB baute nach Wiederanpfiff die Führung zunächst aus, Alexander Cermak verwandelte eine Flanke von Heene volley zum 2:0 (53.). Kürnbachs Spielertrainer Daniel Kreuzer reagierte auf den Zwei- Tore-Rückstand, er wechselte sich selbst ein (58.), was sich auch prompt bezahlt machte. Er drückte einen Querpass aus kurzer Distanz zum 2:1 über die Linie (59.). Drei Minuten später setzte sich der stark spielende Hoffmann auf rechts durch und fand in der Mitte mit Heene einen dankbaren Abnehmer, er stellte mit seinem Treffer zum 3:1 den alten Abstand wieder her (62.).

Der erneute Anschlusstreffer ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Kreuzer zeigte, dass er auch mit dem ruhenden Ball umgehen kann und verwandelte einen Freistoß zum 3:2 (69.). Brühl versäumte es in der Schlussphase, den Sack endgültig zuzumachen. Nach einem Pfostentreffer von Heene setzte Späth den Abpraller aus kurzer Distanz über das Tor (84.). Aber auch nach einer Gelb-Roten Karte gegen Hoffmann brachte der FV Brühl seinen zweiten Saisonsieg über die Zeit. vm

