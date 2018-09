Heftige 3:12-Klatsche bei den Rockets

Ein Sieg und eine Niederlage – das ist die Bilanz des zweiten Testwochenendes der Eisbären Eppelheim. Zunächst kam der Eishockey-Regionalligist bei der EG Diez-Limburg (Regionalliga Hessen) mit 3:12 unter die Räder. Als sich die Eisbären eine Strafe wegen Spielverzögerung einhandelten, gingen die Gastgeber in Überzahl in Führung (8.). Die Eppelheimer hielten dagegen, was den Rockets aus Diez-Limburg Konterchancen bot, die sie nutzten. Am Ende des ersten Abschnitts stand es schon 0:4.

Im zweiten Drittel bekamen die Eisbären dann eine richtig kalte Dusche und die Quittung für zu wenig Gegenwehr. Das Ergebnis geriet bereits zur Hälfte der Spielzeit zweistellig. Dies schien der Weckruf für die Eisbären zu sein, sich nicht vollends abschießen zu lassen.

Durch Tore von Dominik Deuring (31.) und Marco Haas (35.) trat der ECE erstmals sichtbar in Erscheinung, dennoch stand nach 40 Minuten ein ernüchterndes 2:11 auf der Anzeigetafel.

Defensive stimmt im letzten Drittel

Was den Eisbären zu Beginn des Mitteldrittels fehlte, holten sie im Schlussabschnitt nach. Der Kampfgeist war zurück. Konsequentes Defensiv-Verhalten brachte den Rockets kaum noch nennenswerte Torchancen ein. Der ECE dagegen scheiterte mit guten Chancen am Schlussmann der Hessen. Während man dabei nur noch einen Gegentreffer in Unterzahl zulassen musste (47.), gelang Björn Wilts (50.) der dritte Eisbären-Treffer.

Erfreulicher gestaltete sich das Ergebnis beim 2:1-Sieg beim EC Lauterbach (Regionalliga West). Beide Teams zeigten während der gesamten Spielzeit ungenaue Pässe, zu schnelles Umschalten in die Offensive führte zu Puckverlusten. Bei ihrem ersten Powerplay zum Ende des ersten Drittels nutzten die Eisbären einen Fehler der Luchse aus, Samuel Wasserthal erzielte das 1:0 (20.).

Im zweiten Drittel dominierten die Eisbären, scheiterten jedoch ein ums andere Mal – teils am Luchse-Torhüter, teils durch fehlende Präzision. Einen Bruch im Spiel brachten zwei Verletzungen im Eisbären-Lager. Zunächst musste Marco Haas das Eis verlassen, nachdem er sich die Schulter ausgekugelt hatte. Kurz danach war auch für Marc Bruns Schluss, der nach einem Zweikampf sein Bein nicht mehr voll belasten konnte. Die Umstellung gab den Gästen die Chance, die Eisbären unter Druck zu setzen. Und so schlug der Puck dann zum Ausgleich im ECE-Gehäuse ein (39.). Eine Auszeit vom mitspielenden Trainer Patrick Patschull hatte Erfolg. Nur 41 Sekunden später brachte Steffen Baumann den ECE wieder in Führung (40.). Im letzten Drittel agierten die Eisbären konzentrierter, aber auch ECE-Torhüter Jeromy Semtner bekam mehr Arbeit. Doch es blieb beim 2:1. pt

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 18.09.2018