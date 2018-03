Anzeige

Bei dem sich seiner Bestform nähernden TSV Wieblingen hatte Handball-Verbandsligist der TV Eppelheim nicht die Verfassung, um Paroli zu bieten, und verlor dementsprechend klar mit 16:25 (7:12).

Die Anfangsphase verlief noch recht ausgeglichen, bis zum 4:4 waren die Eppelheimer dran, aber dann gelang es den Hausherren, sich allmählich abzusetzen, unter anderem auch deshalb, weil die Unparteiischen Vergehen auf der einen Seite anders bewerteten als auf der anderen. So sehr hat sich die TVE-Seite jedenfalls lange nicht mehr von Schiedsrichtern benachteiligt gefühlt. Dies erschwerte das Unterfangen immens, die Partie weiterhin offen zu gestalten, doch die Eppelheimer müssen sich auch an der eigenen Nase fassen, weil sie sich zu sehr durch die Spielleitung aus der Ruhe bringen ließen und es ihnen in der Folge zu selten gelang, die beherzt zupackende Deckungsformation der Hausherren auseinanderzuspielen und die Chancen dann auch zu nutzen. Vielmehr wurde oft zu überhastet abgeschlossen, so dass Wieblingen bis zur Pause wegzog. Und nach dem Wechsel veränderte sich nicht allzu viel.

TVE: N. Brendel, Heimbrecht; Huckele, Späth, Henseler (1), Stotz (2), Föhr (6), Hofmann (1), Scheffzek (1), Geier (1), Stroh (1), Jurisic, Müller, Sommer (3/2). we