Für den Heini-Langlotz-Lauf über 10 Kilometer fällt der Startschuss um 12 Uhr. Der Name des Volkslaufs erinnert an den 2006 verstorbenen „Mister Leichtathletik“. Langlotz war der Vater der Brühler Leichtathletik: Als Behindertensportler sammelte er deutsche Meistertitel. Während seiner 40 Jahre langen Trainerzeit holten seine Schützlinge 180 badische Meister- und über 1000 Kreismeistertitel.

Die landschaftlich wunderbare Strecke durch die Rheinauen war bis vor kurzem durch das Hochwasser noch nicht gut zu belaufen. „Die Gemeinde und der Bauhof in Brühl unterstützen uns aber wie in jedem Jahr und wir sind sicher, dass sie die Wege gut hinbekommen“, erklärt Thomas Gutekunst. Brühl ist wieder der Auftakt des Drei-Länder-Cups mit Läufen in Viernheim (28. April), Grünstadt (26. Mai) und Rot (9. September.).

Für Sportabzeichen anrechnen

Kurz nach dem Start über 10 Kilometer gehen die Walker auf die Piste. Die Walking-Strecke ist erstmals 7,5 Kilometer lang, somit kann sie für das Sportabzeichen angerechnet werden, was sich einige Walker gewünscht hatten.

