Heinz Beneke: Zahnräder greifen ineinander

Seine Stimme klingt fröhlich und zufrieden. Nach dem starken Saisonstart der TSG Eintracht Plankstadt ist es auch nicht verwunderlich, dass Fußballtrainer Heinz Beneke nach vier Punkten aus zwei Kreisliga-Spielen derzeit glänzend aufgelegt ist. „Die Ausbeute nehmen wir natürlich gerne mit. Die Zahnräder greifen immer besser ineinander. Die Mischung ist perfekt, die Charaktere passen und wenn die Mannschaft so zusammenbleiben sollte, dann kann hier etwas aufgebaut werden.“

Die Auftritte sind umso bemerkenswerter, weil der TSG Eintracht aktuell vier Leistungsträger nicht zur Verfügung stehen. Janosch Janzen muss operiert werden, Christopher Ries und Christoph Krusch haben sich am Innenband verletzt und Manuel Tropf weilt im Urlaub. „Es macht richtig Spaß, wenn man sieht, wie die Mannschaft in jedem Training Fortschritte macht. Der Entwicklungsprozess hat längst eingesetzt“, lobt Beneke.

Aus Fehlern gelernt

Zur Entwicklung dazu gehören auch Mammutaufgaben wie das Spiel am Sonntag daheim gegen den Spitzenreiter SG Hemsbach (Spielbeginn: 16 Uhr). Der Gast ist mit der Maximalausbeute gestartet und hat den Umbruch in der Sommerpause, bei dem über ein Dutzend Spieler neu dazugekommen sind, ordentlich bewältigt. „Sie haben Routine und Qualität dazugewonnen“, findet Beneke, der seine Mannschaft etwas vorsichtiger agieren lassen wird: „Wir haben aus den Fehlern der Vorsaison gelernt. Wir werden erst einmal etwas abwartender spielen.“

Beim Heimspiel gegen Hockenheim am vergangenen Wochenende waren bereits 120 Zuschauer am Sportgelände an der Jahnstraße – trotz Corona. „Die Mannschaft hat sich in der Vorbereitung mit couragierten Auftritten einen Namen gemacht. Oma, Opa und Freunde kommen, um die Jungs zu sehen. Das freut mich“, sieht Beneke erste Erfolge auch außerhalb des Rasens.

Etwas angespannter ist die Lage beim FV 08 Hockenheim. Das Trainerduo Kay Gerwig/Hasan Dogan wollte mit vier Punkten loslegen. Aktuell sind es null. Gegen den Aufsteiger TSV Neckarau soll das erste Erfolgserlebnis her.

Außerdem empfängt der SC 08 Reilingen Schlusslicht FV Leutershausen und der KSC Schwetzingen tritt in seinem ersten Auswärtsspiel in dieser Spielklasse beim MFC 08 Lindenhof an. Die Partien beginnen ebenfalls um 16 Uhr. mjw

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 18.09.2020