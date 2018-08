Heiß aufs Spielen

„Wir sind heiß.“ Plankstadts Trainer Heinz Beneke (Bild) freut sich, dass nach sechs Wochen Vorbereitung die Runde endlich startet. „Wir haben einige Freundschaftsspiele absolviert, in denen sich alle beweisen konnten. Die Ergebnisse waren hier zweitrangig“, sagt Beneke, der nach dem Abstieg in die Fußball-B-Klasse die neue Liga nach nur einem Jahr gerne wieder verlassen will.

„Es sieht sehr positiv aus, jetzt müssen wir nur noch Taten sprechen lassen“, sagt er im Hinblick auf den ersten Prüfstein gegen den letztjährigen Vizemeister VfL Hockenheim. „Ich habe sie verfolgt und bin informiert“, überlässt Beneke nichts dem Zufall und garantiert seinem Team auch eine Spielklasse tiefer seine gewohnte professionelle Gegneranalyse und Spielvorbereitung. In diesen Genuss kommen nun auch die Spieler, die aus der A-Jugend hochgezogen wurden und sich mit dem rauen Ton im Herrenbereich erst noch anfreunden müssen. „Unsere A-Jugend-Spieler haben noch nie ein so intensives Training genossen“, beschreibt Beneke sein Vorbereitungsprogramm.

Den Gegner Hockenheim schätzt er als eine robuste Mannschaft ein, die er zu knacken weiß. „Wir wollen es sportlich und spielerisch lösen und vorne effektiv sein.“ Dieser krönende Abschluss des Offensivspiels war die große Baustelle der Vorsaison. Die dafür angedachte Lösung Sebastian Ries muss verletzt zuschauen, ebenso stehen Nils Busse, Aaron Haberkern, Alexander Hüsler, Ercan Keles und Christopher Noé nicht zur Verfügung und zwingen Trainer Beneke dazu, in der Innenverteidigung zu improvisieren. Seine zuletzt angeschlagene Schaltzentrale Benedikt Weißenfels (Kapselriss im Daumen) hat allerdings den Daumen gehoben und grünes Licht gegeben. wy/Bild: Fischer

