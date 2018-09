Herausragende 40 Minuten

Das hatte sich der Handball-Zweitligist aus Herrenberg doch etwas leichter vorgestellt. Erst in der letzten Viertelstunde ließen die Kräfte der Juniorbären nach und die Gäste aus Schwaben konnten noch einen klaren 31:21 (13:13) Erfolg gegen die TSG Ketsch II in der ersten DHB-Pokalrunde feiern.

Vor 100 Zuschauern spielten die Juniorinnen der TSG Ketsch in den ersten Minuten groß auf. Erst nach einer Viertelstunde konnte der Bundesligist auf 12:7 davonziehen. Jeder in der Halle dachte, das sei’s gewesen, doch die Mannschaft von Trainer Adrian Fuladdjusch blieb hartnäckig am Gegner dran, und bis zur Halbzeit kämpfte man sich unter dem Jubel der Zuschauer wieder zurück ins Spiel. Mit einem 13:13 ging es in die Kabinen.

Herrenbergerinnen beeindruckt

Herrenberg zeigte sich in den ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit beeindruckt. Erst als die Juniorbären mit 15:14 erstmals in Führung gingen, stellte der Gast seine Abwehrformation um und baute in der Mitte mit seinen großen Spielerinnen eine Mauer auf. Daran scheiterten die Rückrumspielerinnen der Juniorbären immer häufiger. So langsam schwanden bei der jungen Mannschaft auch die Kräfte. Der Zweitligist setzte sich langsam, aber konsequent ab und zog auf 20:16 davon.

Fuladdjusch setzte noch einmal alles mit einer offensiven Abwehr auf eine Karte. Vergeblich – am Ende lautete das Fazit: „Gut gekämpft, doch letztlich ohne Chance“. Nach dieser teilweise bravourösen Leistung darf man mit viel Selbstbewusstsein in die neue Saison gehen. Das Fazit von Coach Fuladdjusch: „Kompliment an das Team. Was die Spielerinnen über 40 Minuten gezeigt haben, war herausragend und lässt uns sehr positiv in die letzten zwei Wochen der Vorbereitung gehen.“ ws

TSG II: Rüttinger, Essmann; Hofstetter, Köhler (5/1), Hinzmann, Königsmann, Widmaier (1), Büßecker (8), Völker (3), Reißner, Goudarzi (5), Ina Bühl (3), Rebecca Berg (1).

