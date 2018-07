Anzeige

Die Schießsportanlagen der Vereine Ittersbach, Nußloch, Pforzheim und Walldorf waren Austragungsstätten weiterer Titelwettkämpfe um neue Landesmeister des Badischen Sportschützenverbandes. Dabei gab es auch Erfolge für Starter aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung.

So wurde Alisha Faßl (SVG Eppelheim) mit dem Luftgewehr Dritte bei den Juniorinnen. Ihr Vereinskamerad Noah Sommer gewann bei den Schülern Silber.

Hockenheimer Senioren Zweite

In der Disziplin Luftpistole wurde Brigitte Herchenhan in der Klasse Damen IV ebenfalls Zweite. Gold gewann sie mit der Pistole über 25 Meter. In der gleichen Kategorie wurden die Senioren des KKS Hockenheim Zweite. ali