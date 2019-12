Herzog: Wir wollen als Vize die Saison abschließen

Der letzte Heimkampf steht für die Oberligaringer des KSV am Samstag (20 Uhr) an und da geht es für die Ketscher um die Vizemeisterschaft. Gegner ist der bislang gut kämpfende Aufsteiger KSC Graben-Neudorf. „Wir wollen als ,Vize’ die Saison abschließen, müssen aber eine starke Leistung bringen, um den starken Neuling zu schlagen“, richtet sich Markus Herzog, Vorsitzender des KSV, auf einen schweren Gang ein.

Nach dem Debakel gegen Meister SVG Nieder-Liebersbach vor zwei Wochen zeigte sich der KSV zuletzt beim 17:15 gegen Ispringen wieder gut erholt. Gegen die nur um zwei Zähler hinter dem KSV (23:11 Punkte) und SVG Weingarten II (22:13) platzierten Gäste (21:13) müssen die Ketscher für den zweiten Rang unbedingt gewinnen, denn auch der Dritt- und Viertplatzierte können sich noch Hoffnungen auf die Vizemeisterschaft machen. Bei einer Ketscher Niederlage und gleichzeitigem Weingartener Sieg gegen die KG Laudenbach/Sulzbach wäre SVG, das dann einen Punkt vor dem KSV rangieren würde, plötzlich sogar noch Zweiter.

Ketsch hat den Vorkampf wohl klar mit 24:9 in Graben-Neudorf für sich entschieden, doch die junge Gegnermannschaft ist in der Rückrunde weitaus stärker und hat sich in den letzten fünf Kämpfen nur eine Niederlage (in Nieder-Liebersbach) geleistet. Ein spannendes Duell ist jedenfalls zu erwarten.

Im Vorprogramm geht Ketsch II in der Landesliga allerdings gegen den KSC II als krasser Außenseiter ins Rennen.

ASV Eppelheim ohne Sorgen

Verbandsligist ASV Eppelheim hat vor dem letzten Kampf am Samstag (18 Uhr) beim SRC Viernheim II bereits den Klassenerhalt sicher. So kann der ASV ohne Sorgen in Südhessen antreten, der achte Tabellenplatz ist gesichert, der lange umkämpfte Abstieg wird sich zwischen Brötzingen und Viernheim entscheiden. Ungezwungen dürfte Eppelheim in der Waldsporthalle im Vorkampf der Viernheimer Regionalligapartie gegen die WKG Weitenau/Wieslet antreten und einen erfolgreiche Runde beenden.

Ligarivale RKG Reilingen/Hockenheim II sollte beim KSC Kirrlach (Freitag, 20.30 Uhr) möglichst siegen, dann ist Rang vier sicher. Sollte die Konkurrenz patzen, wären sogar noch der dritte oder gar der zweite Platz drin. pw/sz

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 20.12.2019