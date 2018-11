Hess legt gleich dreimal vor

Die Doppelaufgabe in der Verbandsliga haben Eppelheims Handballer bestens absolviert. Dem feiertäglichen überdeutlichen Triumph des TVE gegen den SV Langensteinbach (wir berichteten kurz) folgte ein zwar knapper 26:24 (14:11)-Erfolg beim TSV Handschuhsheim – aber im Derby zählt letztlich nur ein Sieg.

Hochzufrieden lobte TVE-Trainer Robin Erb nach der Langensteinbach-Partie Spielmacher Philipp Stotz. „Er war Dreh-und Angelpunkt unseres Spiels, auch auf Mirko Hess und Sebastian Scheffzek war wieder Verlass.“ Und auch in Heidelberg war dieses Trio mitentscheidend. die drei waren es, die den frühen 6:4-Vorsprung besorgten (Hess markierte alleine die ersten drei TVE-Tore). Die Hausherren schafften zwar immer wieder den Ausgleich, eine eigene Führung sollte ihnen jedoch das ganze Spiel über versagt bleiben. Eine Schrecksekunde ereilte die Gäste, als ihr bester Torschütze – eben Hess – unberechtigter Weise, der Täter war ein anderer TVE-Akteur, die rote Karte erhielt (20:20). Doch nun riss Stotz, der wieder einmal dominantesten Spieler auf der Platte, endgültig das Spiel an sich, brachte mit drei Toren in Folge den TVE wieder nach vorn. Und als der wieselflinke Carsten Geier und Michael Hofmann auf 22:25 erhöhten, war das Spiel entschieden. Letztlich war Eppelheim einen Tick cleverer, brachte mehr Erfahrung ein.

„Jammern auf hohem Niveau“

Sebastian Dürr, selbst mit Handschuhsheimer Vergangenheit, atmete tief durch: „In der Abwehr hat bisweilen noch das notwendige Schieben gefehlt, aber das ist Jammern auf hohen Niveau. Gekämpft haben alle wie die Löwen.“ Hoch zufrieden äußerte sich Erb: „Unser taktisches Konzept ist aufgegangen, zudem haben wir kaum Ballverluste gehabt. Überragend war der Wille, das Spiel trotz Harzverbot und anderer Umstände mit Glück und Geschick nach Hause zu bringen.“

TVE: Kriechbaum, Brendel; Spannagel, Sauer, Späth (1), Stotz (6/3), Huckele, Hofmann (4), Scheffzek (4), Marz (3), Hess (6), Geier (2), Müller, Dennhardt. we

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 06.11.2018