HG-Angriff wie entfesselt – Steinbach wie eine Wand

Zum Auftakt der „Pokalrunde“ in der Jugend-Bundesliga Handball fegte die HG Oftersheim/Schwetzingen den VfL Günzburg mit 30:21 (15:9) förmlich aus der Oftersheimer Karl-Frei-Halle. Doch dieses klare Ergebnis und sein Zustandekommen sind keinesfalls eine Selbstverständlichkeit. Denn der Gastgeber musste etliche Missstände kompensieren und überwinden.

Von der üblichen Angriffsformation standen gerade einmal zwei Akteure in der Startaufstellung – Spielmacher Steven Beck und der Halbrechte Leon Haase. Dies hinderte aber nicht an einem fulminanten Auftakt. Die HG legte vorne wie entfesselt los, hinten vernagelte Florian Steinbach seinen Kasten förmlich. Bis zum 6:1 (11.) hatte er bereits sechs Würfe abgewehrt. VfL-Coach Stephan Hofmeister hatte zwar via Auszeit reagiert, bis zum 11:4 (20.) änderte sich aber nur wenig. Dann musste erst Haase bis nach der Pause mit einer Augenverletzung aussetzen, und Beck sah – schwer umstritten – Rot für ein angebliches Foul bei einem Konter. Nominell war dies eine starke Schwächung für Oftersheim/Schwetzingen. Doch weiterhin wurden vorne die adäquaten Lösungen gefunden und hinten fing eine aufmerksame Deckung Bälle heraus – und da war ja noch Steinbach, auch wenn es zwischenzeitlich ein paar Gegentreffer mehr als zuvor gab.

Nach dem 19:14 (38.) wurde die Angelegenheit auch mittels zahlreicher eingewechselter B-Jugendlicher schnell geregelt. „Die haben ihre Sache mehr als ordentlich gemacht“, lobte Trainer Christoph Lahme. Über 24:14 (44.) ging es einem entspannten Sieg entgegen, Günzburg hatte seine Gegenwehr auf ein Minimum beschränkt, sich in die Niederlage gefügt, während die HG-Akteure vor lauter Spielfreude noch einige Sachen testeten, die nicht alle gelangen.

HG: Steinbach, Grab; Schleidweiler (5), Seidenfuß (2), S. Beck (2), Kern (3), Zimprich (4), Clarius (7/2), Trunk (2), Haase (3), Arslan (1), Beisel, Fertig (1), Grimm.

© Schwetzinger Zeitung, Sonntag, 01.12.2019